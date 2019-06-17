Врач из Екатеринбурга спас пассажира самолета «Аэрофлота»

Молодого врача зовут Всеволод Дунаев, он летел со своей невестой на собственную свадьбу на остров Крит с пересадкой в Москве. Также вместе с ними находился знакомый, который и обратился к хирургу с просьбой оказать помощь одному из пассажиров. Мужчине стало плохо, он не мог дышать, а бортпроводники, со слов Всеволода, не знали, что делать.

Как рассказал корреспондентам Е1 молодой врач, он провел необходимые манипуляции, которые должен сделать медик при подозрении на инфаркт, и весь полет дежурил рядом с мужчиной. Самолет прибыл в Москву на полчаса раньше, от трапа пассажира забрала скорая помощь.