Врач из Екатеринбурга спас пассажира самолета «Аэрофлота»

На борту рейса SU-1411 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Екатеринбурга в Москву, стало плохо 55-летнему пассажиру. У него заподозрили инфаркт миокарда. Помощь мужчине оказал молодой хирург из ГКБ № 40, пишет портал Е1.
Молодого врача зовут Всеволод Дунаев, он летел со своей невестой на собственную свадьбу на остров Крит с пересадкой в Москве. Также вместе с ними находился знакомый, который и обратился к хирургу с просьбой оказать помощь одному из пассажиров. Мужчине стало плохо, он не мог дышать, а бортпроводники, со слов Всеволода, не знали, что делать.
Как рассказал корреспондентам Е1 молодой врач, он провел необходимые манипуляции, которые должен сделать медик при подозрении на инфаркт, и весь полет дежурил рядом с мужчиной. Самолет прибыл в Москву на полчаса раньше, от трапа пассажира забрала скорая помощь.
При этом Всеволод и его компания остались без вещей и аппаратуры из-за ошибки в «Шереметьево». При пересадке их багаж поместили на другой борт.