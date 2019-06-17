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#домахорошо
Врач из Екатеринбурга спас пассажира самолета «Аэрофлота»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Врач из Екатеринбурга спас пассажира самолета «Аэрофлота»

Сегодня, 10:57ОбществоФото: Е1.ru
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