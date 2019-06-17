Жители Серова собрали 170 тысяч рублей и починили мост
Сегодня, 19:19ОбществоФото: группа «Ок,Серов»
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В Серове горожане собрали деньги и самостоятельно починили разрушенный мост, сообщает Ура.ру.
По мосту, который ведет в поселок Чкаловский, не могли проезжать машины. Местные жители рассказали, что по нему было страшно даже ходить. Жители посёлка, садоводы и владельцы лесопилок собрали 170 тысяч рублей, на которые отремонтировали мост.
Ремонт серовцы провели также самостоятельно. За два дня 70 человек провели ремонтные работы.
Как отмечает издание, недавно на въезде в город установили арт-объект «Я люблю Серов», стоимость которого составила 2,7 млн рублей.
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