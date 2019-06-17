Жители Серова собрали 170 тысяч рублей и починили мост

По мосту, который ведет в поселок Чкаловский, не могли проезжать машины. Местные жители рассказали, что по нему было страшно даже ходить. Жители посёлка, садоводы и владельцы лесопилок собрали 170 тысяч рублей, на которые отремонтировали мост.