Жительницу Серебрянки оштрафовали на 12 тысяч рублей за торговлю опасным алкоголем
Сегодня, 13:21ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении жительницы Серебрянки, занимавшейся изготовлением и торговлей опасными спиртосодержащими напитками, сообщает прокуратура Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что Наталья Киселева изготавливала спиртосодержащую жидкость третьего класса опасности, несущую вред здоровью граждан, и реализовывала ее односельчанам.
По результатам экспертизы, содержащиеся в ней вещества обладали токсичным действием, поражающим нервную систему и органы зрения. Женщина пояснила, что сама употребляла токсичную жидкость. Также Киселева признала вину и добровольно выдала деньги, полученные от реализации товара.
Суд принял во внимание раскаяние подсудимой, ее преклонный возраст и назначил наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей