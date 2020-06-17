Бастрыкин поручил расследовать гибель тагильчанки Кристины Герасимовой

Бастрыкин дал поручение продолжить расследование, установить все обстоятельства и причины таинственной гибели девушки, и предоставить окончательный доклад по уголовному делу.

Напомним, 23-летняя Кристина Герасимова, уроженка Нижнего Тагила, пропала осенью прошлого года, сообщив родным, что направляется к родственникам, до которых так и не добралась.