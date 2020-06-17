Бастрыкин поручил расследовать гибель тагильчанки Кристины Герасимовой
Сегодня, 09:46ОбществоФото: полиция Нижнего Тагила
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором поручил расследовать гибель тагильчанки Кристины Герасимовой, сообщается в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Бастрыкин дал поручение продолжить расследование, установить все обстоятельства и причины таинственной гибели девушки, и предоставить окончательный доклад по уголовному делу.
Напомним, 23-летняя Кристина Герасимова, уроженка Нижнего Тагила, пропала осенью прошлого года, сообщив родным, что направляется к родственникам, до которых так и не добралась.
Тело девушки было найдено спустя 8 месяцев в Артемовском районе. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила личность Кристины.
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