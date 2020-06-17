Екатеринбург вошел в пятерку лучших городов России для селфи-туризма
Сегодня, 10:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Екатеринбург стал одним из лидеров среди городов России, которые популярны для селфи-туризма. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте бронирования Tvil.ru.
Сюжеты: Екатеринбург
Селфи-туризм предполагает путешествие с целью сфотографироваться в разных местах мира на фоне тех или иных достопримечательностей. Специально ко Дню селфи, который отмечается 21 июня, сервис Tvil.ru составил список самых популярных городов для данного вида путешествий.
Большинство принявших участие в опросе назвали лучшим городом Ялту. За нее проголосовали 37,8% пользователей. На второе место попало Сочи. Его предпочитают 29,13% туристов. Третью строчку рейтинга занял Калининград. Его достопримечательности полюбились 14,96% путешественников.
На четвертом месте оказалась Пермь, Екатеринбург и Великий Новгород. За них проголосовали по 4,72% пользователей.
Кроме того, опрошенные проголосовали за Йошкар-Олу, Томск, Астрахань и Красноярск.
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