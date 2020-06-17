Екатеринбургская епархия прокомментировала действия схиигумена Сергия

Как рассказали в епархии, Сергию предписано находиться на территории мужского Иоанно-Богословского скита и «нести молитвенный монашеский подвиг». Но он продолжает проводить обряды и ежедневно делает новые заявления. В епархии поведение отца Сергия назвали непослушанием священноначалию и отметили, что желают разрешить ситуацию мирным путем, а также призвали молиться за вразумление священнослужителя.

Сергию было запрещено совершать церковные обряды после того, как он проклял всех, кто закрыл храмы во время пандемии коронавируса. Вопреки решению епархии он продолжает находиться в Среднеуральском женском монастыре. Туда был направлен клирик Ново-Тихвинского женского монастыря протоиерей Георгий, однако Сергий не пустил его на территорию. Сегодня схиигумен провел в монастыре обряд соборования.