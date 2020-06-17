Екатеринбурженка выманила 6 миллионов рублей за помощь с путёвками в детские лагеря
Сегодня, 20:11ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге следователи передали в суд уголовное дело в отношении женщины, которая обвинялась в многомиллионном мошенничестве при постановке в льготную очередь на получение жилья в рамках целевой программы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Женщина предлагала горожанам помощь в получении жилья, льготных путевок в детские лагеря. За свои услуги она просила денежное вознаграждение. На ее счету 19 эпизодов незаконной деятельности, ущерб от ее действий составляет 6 млн рублей.
Екатеринбурженке предъявили обвинение по статье «Мошенничество», она находится под подпиской о невыезде.
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