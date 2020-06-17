ЕР предложила выплачивать компенсацию работающим на ЕГЭ учителям

«Вследствие пандемии и резкого перехода к системе дистанционного образования уровень нагрузки на педагогов существенно вырос. Также многие из числа тех, кто привлечен к организации и проведению ЕГЭ, не смогут использовать полагающийся им отпуск. С учетом этого в партии рекомендовали каждому субъекту страны выделить дополнительные выплаты для педагогов сверх тех, которые уже были установлены», — пояснила депутат Госдумы, координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова.

Так, в Мурманской области свыше 2000 педагогов станут получателями единовременных выплат за организацию и проведение ЕГЭ в размере до 10 000 рублей, сообщает Mkset.

Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев предложил распространить опыт Мурманской области на другие регионы РФ.

Еще одно предложение «Единой России» заключается в том, чтобы предоставить учителям на территории всей страны льготный высокоскоростной интернет. В Чувашской области данную меру уже ввели: партия договорилась с одним из операторов сотовой связи, предложившим педагогам пакет, включающий высокоскоростной интернет, за 150 рублей в месяц.

В Свердловской области региональные власти и отделение «Единой России» почти в полном объеме удовлетворили потребность в необходимой для обучения технике и обеспечили доступ к Сети, в том числе на территориях труднодоступных регионов. Речь идет о приобретении примерно 24 тысяч планшетов и ноутбуков, около 9,5 тысячи сим-карт с безлимитным интернетом. Также осуществили монтаж шести комплектов спутникового интернета для населения отдаленных территорий, более 350 модемов купили для школ.

Все намеченное будет сделано в рамках акции «Помоги учиться дома». Она предусматривает, что школьники из малообеспеченных многодетных семей получат компьютеры и планшеты, чтобы готовиться к экзаменам. Технику предоставляют также и педагогам.

«Я благодарю партию „Единая Россия“ за работу, которая была проделана с марта по июнь, по предоставлению для учителей и учащихся компьютерной техники, требуемой в период карантина», — заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко. Кроме этого, он добавил, что в общей сложности около 600 тысяч детей и педагогов были обеспечены электронной техникой.

Также «Единая Россия» возьмет на себя контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических норм в процессе проведения ЕГЭ, чтобы экзамен проходил в безопасности как для учащихся, так и для педагогов, передает портал ER.ru.

«В 2020 году ЕГЭ будет проходить в условиях повышенных требований из-за пандемии коронавируса. Именно из-за этого партия „Единая Россия“ считает необходимым ввести систему контроля за тем, чтобы были соблюдены права учеников и учителей, а также обеспечивалась санитарно-эпидемиологическая безопасность», — рассказала Алена Аршинова.

«При рассмотрении вопроса об организации детской оздоровительной кампании в 2020 году на недавнем заседании Заксобрания депутаты предложили правительству предусмотреть дополнительные выплаты за особые условия труда сотрудников загородных оздоровительных лагерей.

В этом году всего к работе в детских лагерях планируется привлечь около 18 тысяч педагогов. Важно создать все условия для безопасного отдыха детей, для работы педагогов в летний период.