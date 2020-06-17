ФАС продолжает настаивать на увольнении начальника РЭК в Свердловской области

Заместитель руководителя федерального ведомства Сергей Пузыревский объясняет, что 16 июня ФАС направила свердловскому губернатору письмо, в котором изложена позиция по поводу назначения Гришанова. Служба настаивает на увольнении председателя, так как его кандидатура не была согласована ведомством.

Несмотря на запрет ФАС, Гришанов продолжает осуществлять свою деятельность на должности председателя региональной энергетической комиссии. Недавно он был замечен на рабочем совещании.