ФАС продолжает настаивать на увольнении начальника РЭК в Свердловской области
Федеральная антимонопольная служба России выступила с заявлением, в котором настояла на снятии с должности руководителя РЭК Свердловской области Владимира Гришанова, сообщает URA.RU.
Заместитель руководителя федерального ведомства Сергей Пузыревский объясняет, что 16 июня ФАС направила свердловскому губернатору письмо, в котором изложена позиция по поводу назначения Гришанова. Служба настаивает на увольнении председателя, так как его кандидатура не была согласована ведомством.
Несмотря на запрет ФАС, Гришанов продолжает осуществлять свою деятельность на должности председателя региональной энергетической комиссии. Недавно он был замечен на рабочем совещании.
Напомним, ранее ФАС запретила губернатору Евгению Куйвашеву назначение Гришанова. Поскольку в последние годы он некачественно выполнял свои рабочие обязательства. Свердловская РЭК грубо нарушала законодательство о госрегулировании цен и тарифов. Согласно подсчетам ФАС, за последние четыре года свердловчане переплатили по тарифам миллиарды рублей.