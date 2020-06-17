Футболист «Урала» назвал Гитлера сильным политиком

Спортсмен рассказал, что увлекся чтением исторических книг. После прочтения «Майн Кампф», которая запрещена в России, он сделал вывод, что нацистский лидер был политически силен. Панюков добавил, что Гитлер был психически нездоров, и его погубила ненависть к евреям. Футболист также отметил, что Иосиф Сталин сыграл исключительную роль в Великой Отечественной войне, приведя СССР к победе над Германией.