Футболист «Урала» назвал Гитлера сильным политиком
Сегодня, 19:55ОбществоФото: сайт футбольного клуба "Урал"
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Футболист клуба «Урал» Андрей Панюков прочитал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» и счел его «сильным политиком», сообщает Lenta.ru.
Сюжеты: Екатеринбург
Спортсмен рассказал, что увлекся чтением исторических книг. После прочтения «Майн Кампф», которая запрещена в России, он сделал вывод, что нацистский лидер был политически силен. Панюков добавил, что Гитлер был психически нездоров, и его погубила ненависть к евреям. Футболист также отметил, что Иосиф Сталин сыграл исключительную роль в Великой Отечественной войне, приведя СССР к победе над Германией.
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