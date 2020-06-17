Глава «ВСМПО-АВИСМА» заявил об остановке производства из-за отсутствия заказов
Сегодня, 23:04ОбществоФото: Официальный сайт ВСМПО-Ависма
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Глава «ВСМПО-АВИСМА» Максим Кузюк во время встречи с представителями трудового коллектива заявил, что предприятие может остановить работу, если не будет новых заказов, пишет «Интерфакс».
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
По словам руководителя предприятия, остановка производства была намечена на август, однако потом решение изменили – теперь остановку планируют провести в сентябре. Также Кузюк подчеркнул, что работать на маленькой загрузке это еще хуже, чем полная остановка. По этой причине окончательное решение будет принято в зависимости от количества заказов.
Отметим, что «ВСМПО-АВИСМА» является крупнейшим в мире производителем титана. 65% его акций принадлежит госкорпорации «Ростех». В первом квартале 2020 года корпорация получила 8,1 млрд рублей убытка, хотя в 2019 году заработала 7 млрд рублей.
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