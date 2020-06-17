Глава «ВСМПО-АВИСМА» заявил об остановке производства из-за отсутствия заказов

По словам руководителя предприятия, остановка производства была намечена на август, однако потом решение изменили – теперь остановку планируют провести в сентябре. Также Кузюк подчеркнул, что работать на маленькой загрузке это еще хуже, чем полная остановка. По этой причине окончательное решение будет принято в зависимости от количества заказов.