Горный университет в первый раз провел конкурс молодых ученых дистанционно

В настоящее время уже удалось собрать беспрецедентное число участников — более тысячи из сорока девяти стран.

География заявок, представленных для участия, настолько разнообразная, что временная разница между городами достигала тринадцати часов. Так, в Эквадоре, откуда приветствовал аудиторию декан факультета нефти и геологии Национальной политехнической школы Джонни Робинсон Самбрано Карранза, была поздняя ночь, а в Сюйчжоу, в котором находится Китайский университет горного дела и технологий, уже подходил к концу рабочий день.

Forpost-sz.ru пишет, что основное количество участников отметили ведущую роль для мировой экономики добычи полезных ископаемых. Минерально-сырьевой сектор неизменно представляется ключевым в плане устойчивости ее развития. За счет технологической развитости он сопоставим с космосом и медициной. Соответственно отраслевые специалисты должны повышать свою квалификацию постоянно, а вузы - осуществлять непрерывную модернизацию образовательного процесса для соответствия актуальным запросам рынка труда.

По словам ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, проблемы, стоящие перед минерально-сырьевым комплексом, можно решить только посредством объединенных усилий и повышенной активности. Нужно мотивировать талантливую молодежь идти работать на профильные предприятия. Представленный конкурс — механизм, обеспечивающий формирование условий для отбора лучших в своих направлениях и их дальнейшего прогресса.