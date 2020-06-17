Готовы ли тагильчане к голосованию за поправки в Конституцию?

В преддверие официального события редакция TagilCity провела опрос на улицах среди жителей Нижнего Тагила, в котором приняли участие более 30 человек разных возрастных категорий. По результатам 60% респондентов пойдут на голосование, 40% воздержались от активной гражданской позиции и предпочли заняться своими делами. Какой мотив отказа от участия в голосовании? Что на самом деле думают горожане?

Не пойду никуда голосовать. Меня не интересует эта тема. Сейчас ничего не знаю, у меня другие проблемы,заявила одна из тагильчанок.

Молодой человек, гуляющий с собакой, сообщил:

Примерно более или менее знаю о правках. Буду голосовать против всех.

Один из тагильчан отметил, что пойдет голосовать, однако с поправками не знакомился.

Я доверяю Путину и считаю, что он все правильно делает. Я не читал правки и мне это не интересно. Не хочу соваться туда, куда не надо. Буду голосовать «За», рассказал TagilCity мужчина, держащий за руки двух внучек в городском парке.

Некоторые горожане отмечают, что готовы выражать свою гражданскую позицию, но им понятны не все поправки.

Я читала все поправки, которые будут внесены. Но, естественно, я большую часть из них не понимаю. Во-первых, из-за языка, который там используется, а во-вторых, многие поправки такие незначительные, что я не могу точно знать, как они действовали до, и насколько они изменятся,сообщила преподаватель музыкальной школы.

Во время опроса на улицах журналисту встретилась даже работница избирательно участка:

Я работаю в избирательном участке и знакома со всеми правками. Голосую «За». Конечно, все читала и все знаю.

Половина из тех, кто пойдет на голосование, не осведомлены обо всех пунктах изменений. Почему так происходит? Ведь сейчас только и говорят, что о поправках. В сети — куча видеороликов, СМИ пишут о голосовании ежедневно. Или граждане просто не хотят разбираться?

Фото: 1mediainvest.ru

Я когда-то глядел правки, но особо не вчитывался, поэтому — не знаю. Знаю, вот только несколько основных, которые все обсуждают. Пойду я или нет, я сам еще не знаю. Думал об этом, но ничего не придумал,поделился с редакцией мнением молодой человек.

Владелец Садового центра «Пятница» Василий Гришков считает, что гражданам недостаточно доходчиво объяснили суть поправок. Лично он к некоторым поправкам относится скептически. Но при этом призывает жителей города принять участие в референдуме, даже если они не согласны с поправками.

Однозначно, нужно прийти проголосовать. Есть люди недобрые, кому на руку и все эти предвыборные результаты в каких-то регионах будут подгонять. Если человек пришел, проголосовал сам за себя — минимум свой голос, его уже не исправят. Если человек не приходит, все знают рассказ «Мертвые души». Так и сделают,говорит Василий Гришков.

Фото: 1mediainvest.ru

Галина Масликова, депутат тагильской думы, директор 32 школы подтверждает, что информации по поправкам в Конституцию сейчас недостаточно.

Откуда получают информацию жители? Телевидение. Молодежь в основном смотрят интернет, пожилые люди смотрят телевидение, слушают радио еще некоторые. Я допускаю, что объем информации не достаточен. Потому, что даже, вот, в своем коллективе общаюсь, и понимаю, что многие вообще в эту проблему не погружены и, действительно, информацию получать не то чтобы не откуда. То есть, разъяснять нужно больше. Действительно, юридическим языком написан документ, но так и должно быть, на самом деле. Но ведь не каждый имеет определенный уровень образования для того, чтобы понимать этот язык. Фраза — «Зачем я пойду, если за меня давно проголосовали?» Мне это вообще не понятно, и это пассивность определенная гражданская. Это оправдывает собственную лень, может быть, собственное нежелание. Я считаю, что это просто отговорка,рассуждает Галина Анатольевна.

Художественный руководитель нижнетагильского драмтеатра депутат Игорь Булыгин отмечает, что горожане просто не захотели вникать в поправки, сейчас, по его словам, достаточно много источников, разъясняющих все планируемые изменения в главный документ страны:

Мне кажется, что разъяснений стало достаточно больше, но это скорее нежелание что-либо смотреть, читать. Проще не глядя принять, что это плохо или хорошо. Мне кажется, это связано еще с самоизоляцией и пандемией в целом. Вот это аморфное состояние, которое существует в обществе, оно вызвано, как раз долгим сидением и желанием просто ничего не делать, отдыхать. Но это нормальная реакция, мне кажется. В принципе, если посмотреть, там есть очень разумные пункты. Может сначала глянуть, прежде чем сказать всему категорически нет? говорит Булыгин.

Председатель Избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова считает, что муниципалитет проводит достаточную работу с избирателями, информация есть и доносится доходчиво. У тагильчан все-же есть понимание необходимости проявить гражданскую сознательность.

Говорить о том, что избиратели не готовы голосовать? Я бы так не сказала. Люди готовы голосовать и готовы поддержать. Все будет в соответствии с нормами законодательства. Каждому дана возможность прийти проголосовать так, как он считает нужным. Для нас вот это самое главное, отмечает Брызгалова.

Фото: 1mediainvest.ru

Напомним, что с 25 июня до 1 июля 2020 года каждый гражданин России в возрасте от 18 лет сможет проголосовать на избирательном участке по месту регистрации и ответить на один вопрос — «За» или «Против» изменений в Конституцию. Гражданам обещают предоставить возможность онлайн-голосования, также установить избирательные пункты на свежем воздухе.