Избирательные участки Нижнего Тагила принимают заявки на голосование на дому

К работе подключились полицейские для осмотра помещений. Во время голосования наряды будут дежурить непосредственно на самих участках.

Если гражданин не будет находиться в месте проживания в день голосования, он имеет право закрепиться за любым избирательным участком. Также участки начали принимать заявки на голосование на дому.

Голосование на дому будет проходить бесконтактно: члены комиссии привезут на указанный адрес пакет с заявлением и бюллетенем, который вешается на ручку входной двери голосующего, и ящик, который ставится также у входной двери. Гражданин забирает пакет, заполняет заявление и бюллетень. После чего заявление кладет в специальный карман ящика, а бюллетень в сам ящик. Далее члены комиссии забирают ящик, и на этом этапе процедура голосования заканчивается.