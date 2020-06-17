Избирательные участки Нижнего Тагила принимают заявки на голосование на дому
Со вчерашнего дня, 16 июня, участковые избирательные комиссии в Нижнем Тагиле начали свою работу. Они принимают заявления на голосование по поправкам в Конституцию по месту нахождения или на дому, сообщает «Тагил-ТВ».
К работе подключились полицейские для осмотра помещений. Во время голосования наряды будут дежурить непосредственно на самих участках.
Если гражданин не будет находиться в месте проживания в день голосования, он имеет право закрепиться за любым избирательным участком. Также участки начали принимать заявки на голосование на дому.
Голосование на дому будет проходить бесконтактно: члены комиссии привезут на указанный адрес пакет с заявлением и бюллетенем, который вешается на ручку входной двери голосующего, и ящик, который ставится также у входной двери. Гражданин забирает пакет, заполняет заявление и бюллетень. После чего заявление кладет в специальный карман ящика, а бюллетень в сам ящик. Далее члены комиссии забирают ящик, и на этом этапе процедура голосования заканчивается.
Напоминаем, что голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля. Этот день объявлен не рабочим с сохранением заработной платы.