Кто стоит за арестом ТРК «Пулково-3»?

"Пулково-3" открылся в 2010 году. В 2015 году бизнесмены Владимир Белоконь и Андрей Третьяков обвинялись в хищении нефтехимической продукции у ЗАО «ГК «Титан» из Омска свыше чем на 45 млн рублей. Против них свидетельствовал Михаил Сутягинский – руководитель компании, признанной потерпевшей. В соответствии с версией следствия, деньги предприниматели задействовали в рамках купли-продажи «Пулково-3», который выкупило некоторое время спустя за долги ООО «Скай Девелопмент».

«Новые известия» пишут, что, по словам защитника «Скай Девелопмент», Третьяков и Белоконь никогда не являлись собственниками "Пулково-3". К работе «Скай Девелопмент» правоохранители не имеют никаких претензий ввиду стопроцентной законности их деятельности. Этот факт снимает все обвинения с менеджмента "Пулково-3".

Стоимость сделки - 416 млн рублей, что свидетельствует о том, что хищение, в котором обвиняются бизнесмены, составляет лишь 10% от суммы, которая была уплачена за ТРК.

Защита Белоконя обеспечила доступ ко всем доказательствам его непричастности, среди которых и заключение экспертизы об отсутствии за ним каких-либо долгов.

Согласно имеющейся информации в 90-е Белоконь и братья Сутягинские были партнерами по бизнесу, но в результате конфликта они разошлись. Александр Сутягинский получил срок за организацию заказного убийства, но спустя некоторое время после выхода под подписку о невыезде ему удалось бежать. К его брату Михаилу Сутягинскому также много претензий: на принадлежащих ему нефтехимпредприятиях происходили масштабные взрывы и пожары, приводящие к экологического рода бедствиям. Против третьего брата Юрия Сутягинского относительно недавно возбуждено уголовное дело за сокрытие налогов «в особо крупном размере».

Стоит отметить, что Михаил Сутягинский - член попечительского совета известного университета в Северной столице.