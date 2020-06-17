Куйвашев рассказал о количестве вывезенных из-за границы уральцев с начала пандемии
Сегодня, 14:44ОбществоФото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал на своей странице в Instagram, сколько свердловчан было доставлено на родину из-за границы с начала пандемии на вывозных бортах.
Сюжеты: Коронавирус
Всего за время пандемии было организовано 75 вывозных рейсов для 900 жителей Свердловской области и более 300 иностранцев. География рейсов — обширная. Люди возвращались, например, из Армении, Израиля, Индии, Италии, Киргизии, Китая, Малайзии, ОАЭ, США, Таиланда, Турции, Узбекистана, Чехии и из других стран, написал губернатор.
Он отметил, что также оказывается помощь тем, кому необходимо срочно отправиться за границу на лечение, например, с маленькими детьми. Так, 9 июня был организован вылет ребенка в сопровождении матери для госпитализации в одну из клиник Италии.
Напомним, Евгений Куйвашев продлил в Свердловской области режим самоизоляции. На данный момент авиасообщение только начинает восстанавливаться.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей