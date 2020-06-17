Куйвашев рассказал о количестве вывезенных из-за границы уральцев с начала пандемии

Всего за время пандемии было организовано 75 вывозных рейсов для 900 жителей Свердловской области и более 300 иностранцев. География рейсов — обширная. Люди возвращались, например, из Армении, Израиля, Индии, Италии, Киргизии, Китая, Малайзии, ОАЭ, США, Таиланда, Турции, Узбекистана, Чехии и из других стран, написал губернатор.

Он отметил, что также оказывается помощь тем, кому необходимо срочно отправиться за границу на лечение, например, с маленькими детьми. Так, 9 июня был организован вылет ребенка в сопровождении матери для госпитализации в одну из клиник Италии.