На избирательные участки Свердловской области доставят 10 миллионов защитных средств
Сегодня, 21:49ОбществоФото: Департамент информационной политики
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В Свердловской области избирательные участки отправят 10 миллионов единиц средств индивидуальной защиты и дезинфекции, закупленных на средства из федерального бюджета, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Коронавирус, Конституция 2020
Зампредседателя избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко рассказала, что закуплено 75 тонн дезинфицирующих средств. Каждый участник получит маску, перчатки и индивидуальную ручку. В помещениях, где пройдет голосование, обязательно наличие дезинфицирующего коврика для обработки обуви.
Также Центризбирком рекомендовал обеспечить питьевой режим для тех, кто будет работать на участках, для этой цели закупили 30 тысяч литров бутилированной воды.
17 июня прошла фасовка средств индивидуальной защиты, их доставят в муниципалитеты до 20 июня.
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