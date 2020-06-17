На избирательные участки Свердловской области доставят 10 миллионов защитных средств

Зампредседателя избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко рассказала, что закуплено 75 тонн дезинфицирующих средств. Каждый участник получит маску, перчатки и индивидуальную ручку. В помещениях, где пройдет голосование, обязательно наличие дезинфицирующего коврика для обработки обуви.

Также Центризбирком рекомендовал обеспечить питьевой режим для тех, кто будет работать на участках, для этой цели закупили 30 тысяч литров бутилированной воды.