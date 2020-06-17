На Урале с экс-начальника капстроительства требуют вернуть 17 млн рублей поселку

Администрация требует к возврату 17 миллионов рублей. В иске изложена информация о том, что Вшивков, который занимал пост начальника капитального строительства, газификации и жилищно-коммунального хозяйства Белоярской администрации, выплатил 17 миллионов по муниципальному контракту подрядчикам за невыполненные работы. Вследствие чего, не были отремонтированы поселковые теплосети и жители Белоярки чуть не замерзли зимой.

В 2016 году экс-чиновника осудили и признали виновным в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба. Вшивков пошел на сделку со следствием и дал показания против заместителя главы Белоярки Сергея Прохоренко. После чего Прохоренко был осужден за коррупцию с лишением свободы на восемь с половиной лет строгого режима. Также его обязали к выплате штрафа в 33 миллиона рублей.