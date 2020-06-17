На Урале начальник сельской почты обвиняется в хищении из кассы 101 тысячи рублей

По версии прокуратуры, начальник отделения присвоил из кассы более 101 тысячи рублей. Предположительно, он забирал деньги в период с января по май текущего года, частями. Уголовное дело возбудили по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».