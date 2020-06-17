На Урале начальник сельской почты обвиняется в хищении из кассы 101 тысячи рублей
Сегодня, 17:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В селе Баженовском на главу местного отделения почты завели уголовное дело за хищение 101 тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Нарушения обнаружились после плановой проверки. Надзорное ведомство должно было дать оценку соблюдения отделением почты федеральных законов.
По версии прокуратуры, начальник отделения присвоил из кассы более 101 тысячи рублей. Предположительно, он забирал деньги в период с января по май текущего года, частями. Уголовное дело возбудили по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
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