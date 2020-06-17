Песков ответил на предложение сократить новогодние каникулы в России

По словам Пескова, каждый год на эту тему возникают споры, однако «есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим».

Напомним, что с инициативой сократить новогодние праздники выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он предложил сократить каникулы до трех дней, то есть до 3 января. По мнению Кутепова, эта мера поможет российской экономике после периода нерабочих дней.