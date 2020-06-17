Проклявший санврачей монах «захватил» власть в Среднеуральском монастыре

Сегодня утром, 17 июня, в монастыре началась литургия под руководством священника, несмотря на запрет митрополита. Перед службой он обратился к прихожанам с речью, в которой заявил, что, несмотря на все запреты митрополита и намерение «выкинуть» его, не покинет монастырь и продолжит совершать богослужения. Также он утверждает, что не предавал веру и церковь.

По окончанию речи началась служба, на которую, как сообщают очевидцы, пришло не менее сотни человек.

Также схиигумен заявил, что митрополиту Кириллу придется «брать штурмом» монастырь, где он находится со своими сторонниками, вопреки решению Екатеринбургской епархии.

Znak.com сообщает, что территория монастыря находится под охраной мужчин крепкого телосложения в одинаковых черных футболках. Они фактически окружили монастырь и выпроваживают всех, кто не относит себя к адептам отца Сергия.