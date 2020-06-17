Самоизоляция, день семьдесят восьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле количество зараженных коронавирусом достигло 370 человек, из них за прошедшие сутки было подтверждено пять случаев заболевания.

Больница РЖД, расположенная на Старателе, начинает прием пациентов, переболевших COVID-19, на реабилитацию.

Больница РЖД в Нижнем Тагиле начала прием пациентов после COVID-19 на реабилитацию

В Нижнем Тагиле с 1 июня проводится семейный конкурс фотографий «Вместе-хорошо!». Об этом сообщается на официальной странице администрации города во «Вконтакте».

К 1 июля в городе планируется открыть четыре детских лагеря, но, при условии, если эпидемиологическая обстановка будет благоприятная.

В Нижнем Тагиле к 1 июля готовятся открыть четыре детских лагеря

Также 1 июля пройдет голосование в Нижнем Тагиле по поправкам в Конституцию. Сегодня в город с визитом приезжала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она рассказала о том, как в период пандемии будет организовано голосование.

Мерзлякова во время визита в Нижний Тагил: «Хочется донести искренность поправок»

В Свердловской области число заболевших коронавирусом уже превысило 10 тысяч человек. За сутки, с 16 по 17 июня, было зарегистрировано 227 случаев заражения. Из них больше 4,5 тысячи пациентов выздоровели и выписаны из больниц, еще 57 человек — скончались.