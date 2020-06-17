«Слухи»: на ЕВРАЗ НТМК прокомментировали сведения об увольнении Кушнарева

Напомним, сразу несколько источников в менеджменте предприятия рассказали TagilCity.ru, что Кушнарев находится в отпуске, а после этого покидает свой пост. Одной из возможных причин называли недовольство работой руководителя. Также говорилось о предполагаемых кадровых изменениях на предприятии в Нижнем Тагиле.