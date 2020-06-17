«Слухи»: на ЕВРАЗ НТМК прокомментировали сведения об увольнении Кушнарева
Сегодня, 15:34ОбществоФото: Группа ЕВРАЗ НТМК в соцсети
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По сообщению пресс-службы ЕВРАЗ НТМК, данные о грядущем увольнении управляющего директора тагильского предприятия являются слухами.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Напомним, сразу несколько источников в менеджменте предприятия рассказали TagilCity.ru, что Кушнарев находится в отпуске, а после этого покидает свой пост. Одной из возможных причин называли недовольство работой руководителя. Также говорилось о предполагаемых кадровых изменениях на предприятии в Нижнем Тагиле.
Разговоры об увольнении Кушнарева идут уже давно. Еще весной об этом писали ряд телеграм-каналов.
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