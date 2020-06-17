Свердловские депутаты предложили разрешить продажу алкоголя до 21.00 после пандемии

По заявлению Куйвашева, ограничительные меры по алкоголю дали положительный эффект: снизилось количество шумных компаний во дворах, а также меньше поводов выходить по вечерам из дома. На данный момент в условиях режима самоизоляции планируется сохранить действующий режим продажи алкоголя. Далее будет приниматься решение по ситуации. По поводу предложения спустить планку до 21.00 пока решение не принято.