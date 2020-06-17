Свердловские депутаты предложили разрешить продажу алкоголя до 21.00 после пандемии
Сегодня, 15:20ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отказался снимать ограничения на продажу алкоголя в регионе. При этом он отметил, что депутаты предложили увеличить время продажи алкоголя после пандемии до 21.00. Об этом губернатор написал в своем Instagram.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По заявлению Куйвашева, ограничительные меры по алкоголю дали положительный эффект: снизилось количество шумных компаний во дворах, а также меньше поводов выходить по вечерам из дома. На данный момент в условиях режима самоизоляции планируется сохранить действующий режим продажи алкоголя. Далее будет приниматься решение по ситуации. По поводу предложения спустить планку до 21.00 пока решение не принято.
Напомним, ранее на территории Свердловской области губернатором был введен запрет на продажу алкоголя с 19.00 до 10.00 в связи с пандемией коронавируса.
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