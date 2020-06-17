Свердловский облсуд признал незаконным обыск у экс-консула Сейшел
Сегодня, 22:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловский облсуд признал незаконным обыск, проведенный у бывшего почетного консула Сейшел в Екатеринбурге Игоря Вожагова, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
О решении суда рассказала адвокат Вожагова. По ее словам, обыск не должны были проводить без соответствующего решения суда. СК на транспорте проводит проверку по сотрудникам оперативной таможни.
Экс-консула обвинили в незаконном выводе за границу 92 млн рублей. Следователи считают, что деньги выведены в Болгарию под прикрытием оплаты за услуги турфирмы, которые на самом деле не производились. При обыске в квартире у Вожагова были изъяты документы и компьютер.
Игорь Вожагов являлся почетным консулом Сейшел с 2009 по 2017 годы. У него накопились долги по кредитам, штрафы, налоги, а также долги за услуги ЖКХ. Приставы арестовали два его автомобиля.
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