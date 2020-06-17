Свердловский облсуд признал незаконным обыск у экс-консула Сейшел

О решении суда рассказала адвокат Вожагова. По ее словам, обыск не должны были проводить без соответствующего решения суда. СК на транспорте проводит проверку по сотрудникам оперативной таможни.

Экс-консула обвинили в незаконном выводе за границу 92 млн рублей. Следователи считают, что деньги выведены в Болгарию под прикрытием оплаты за услуги турфирмы, которые на самом деле не производились. При обыске в квартире у Вожагова были изъяты документы и компьютер.