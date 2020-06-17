УВЗ в Нижнем Тагиле подал иск к «Трансмашпроекту» на 10 миллионов рублей

В связи с неисполнением ООО «Трансмашпроект» обязательства по оплате задолженности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» обратилось с требованием в Арбитражный суд,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.

В сумму иска входит задолженность в размере более 10 миллионов рублей и 140,8 тысячи рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Предварительное судебное заседание назначено на 15 июля 2020 года.