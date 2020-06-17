УВЗ в Нижнем Тагиле подал иск к «Трансмашпроекту» на 10 миллионов рублей
Сегодня, 11:57ОбществоФото: uralvagonzavod.ru
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АО НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле подало исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области на ООО «Трансмашпроект» с требованием взыскать 10,2 миллиона рублей в качестве задолженности по договору.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В связи с неисполнением ООО «Трансмашпроект» обязательства по оплате задолженности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» обратилось с требованием в Арбитражный суд,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.
В сумму иска входит задолженность в размере более 10 миллионов рублей и 140,8 тысячи рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Предварительное судебное заседание назначено на 15 июля 2020 года.
Напомним, ранее компания «СТК-комплект» из Ижевска отсудила у «Уралвагонзавода» 15 миллионов рублей в качестве задолженности за поставку продукции.
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