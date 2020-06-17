В Алапаевске глава горкома КПРФ оштрафован на 25 тысяч за празднование Дня пионерии

В суде пояснили, что на 15 тысяч рублей Пересадин оштрафован за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, еще на 10 тысяч рублей – за организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления. Также там уточнили, что оба решения суда были обжалованы, поэтому не ступили в законную силу.