В Алапаевске глава горкома КПРФ оштрафован на 25 тысяч за празднование Дня пионерии
Сегодня, 18:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Алапаевский суд оштрафовал на 25 тысяч рублей первого секретаря городского отделения КПРФ Николая Пересадина. Он устроил акцию в честь Дня пионерии, пишет Znak.
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В суде пояснили, что на 15 тысяч рублей Пересадин оштрафован за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, еще на 10 тысяч рублей – за организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления. Также там уточнили, что оба решения суда были обжалованы, поэтому не ступили в законную силу.
Также известно, что в отношении секретаря еще один протокол за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 19 мая Пересадин провел акцию у памятника Ленину, поздравив школьников.
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