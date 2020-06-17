В Екатеринбурге депутату Пирожкову принесли повестку в армию на заседание в гордуме

Согласно документу, депутат должен явиться в военкомат Чкаловского района 19 июня.

Представитель военкомата объяснил депутату, что подтверждение медицинского основания для освобождения от службы в армии является правом гражданина. При этом военкомат содействует в этом, предоставляя медкомиссию.

Сам депутат Андрей Пирожков возмущен тем, что ему каждый раз угрожают повесткой, несмотря на то, что комиссию он уже проходил. Однако его просят пройти ее повторно. Кроме того, он назвал подобную ситуацию провокацией.

Он уточнил, что явится в военкомат в назначенное время для получения объяснений.