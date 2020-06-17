В Екатеринбурге перед мэрией установили трехэтажную декорацию декорацию ко дню Победы
Сегодня, 13:40ОбществоФото: е1.ru
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Перед зданием администрации Екатеринбурга сегодня ночью, 17 июня, установили декорацию высотой с трехэтажное здание, посвященную празднованию 75-летнего юбилея Дня Победы, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
На гигантской декорации изображены самые узнаваемые памятники Екатеринбурга, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а именно памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса и маршалу Георгию Жукову.
Из-за размеров декорации властям пришлось временно перекрыть тротуар вдоль проспекта Ленина.
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Напомним, сегодня ночью прошла первая ночная репетиция с участием военной техники и пеших колонн. Следующая ночная репетиция пройдет 19 июня. На 20 июня запланирована генеральная репетиция парада Победы.
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