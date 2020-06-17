В Екатеринбурге появятся «светящиеся» в темноте реанимобили

Новый пункт требований к цветографическим схемам автомобилей оперативных служб гласит о том, что все машины будут окрашиваться флуоресцентной краской. Корпус автомобиля будет не просто отражать свет, а поглощать его и испускать обратно, так как под воздействием ультрафиолета яркость краски повышается более чем в 20 раз.