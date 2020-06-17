В Екатеринбурге появятся «светящиеся» в темноте реанимобили
Сегодня, 09:22ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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По новому предписанию ГОСТа, реанимобили будут окрашивать в лимонный цвет с добавлением флуоресцина. Предполагается, что Екатеринбург получит машины в течение этого года, сообщает 66.ru со ссылкой на собственный источник.
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Новый пункт требований к цветографическим схемам автомобилей оперативных служб гласит о том, что все машины будут окрашиваться флуоресцентной краской. Корпус автомобиля будет не просто отражать свет, а поглощать его и испускать обратно, так как под воздействием ультрафиолета яркость краски повышается более чем в 20 раз.
Поправка внесена с расчетом, сделать машины экстренных служб более заметными в темное время суток, в туман, метель и при плохих погодных условиях.
Реанимобили будут окрашивать в яркий лимонный цвет, вместо привычно золотисто-желтого.
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