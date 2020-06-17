В Екатеринбурге прошла первая ночная репетиция с участием боевых машин и пеших колонн

В репетиции приняли участие около 20 парадных расчетов, в их числе рота барабанщиков суворовского военного училища Екатеринбурга, а также сводный женский взвод почётного караула, принимающий участие в параде впервые.

Помимо того, в тренировке приняли участие подразделения в исторической форме времён Великой Отечественной войны. С ними торжественным маршем прошли расчёты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений, военной полиции, курсанты Уральского института противопожарной службы и молодые участники юнармии.

Следующая ночная репетиция запланирована на 19 июня, а следующим днем в 10 утра пройдет генеральная репетиция парада.