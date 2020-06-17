В Екатеринбурге прошла первая ночная репетиция с участием боевых машин и пеших колонн
В Екатеринбурге на площади 1905 года сегодняшней ночью, 17 июня, прошла первая ночная репетиция Парада Победы с участием танков, бронетранспортеров, боевых машин и пеших колонн, пишет «Областная газета».
В репетиции приняли участие около 20 парадных расчетов, в их числе рота барабанщиков суворовского военного училища Екатеринбурга, а также сводный женский взвод почётного караула, принимающий участие в параде впервые.
Помимо того, в тренировке приняли участие подразделения в исторической форме времён Великой Отечественной войны. С ними торжественным маршем прошли расчёты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений, военной полиции, курсанты Уральского института противопожарной службы и молодые участники юнармии.
Следующая ночная репетиция запланирована на 19 июня, а следующим днем в 10 утра пройдет генеральная репетиция парада.
Напомним, в конце мая президент Владимир Путин объявил 24 июня днем парада Победы. День объявлен нерабочим, с сохранением заработной платы.