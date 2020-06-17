В Екатеринбурге ветераны будут смотреть парад в честь 75-летия Победы в режиме онлайн
Сегодня, 14:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбург ветераны ВОВ будут смотреть юбилейный парад Победы, который пройдет 24 июня, в режиме онлайн, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
К каждому из ветерану, труженику тыла и бывшему узнику концлагерей будут направлены волонтеры.
Как рассказали изданию в городской администрации, задачей волонтера является обеспечение связи. Ветераны смогут видеть происходящее на площади 1905 года онлайн, а на большой экран площади будет транслироваться изображение самого ветерана. Так, все, кто будет присутствовать на параде, смогут увидеть лица ветеранов.
По предварительной информации, парад в Екатеринбурге планируется провести без зрителей. Накануне мэр города Александр Высокинский заявил, что их присутствие будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
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