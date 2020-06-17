В Екатеринбурге ветераны будут смотреть парад в честь 75-летия Победы в режиме онлайн

К каждому из ветерану, труженику тыла и бывшему узнику концлагерей будут направлены волонтеры.

Как рассказали изданию в городской администрации, задачей волонтера является обеспечение связи. Ветераны смогут видеть происходящее на площади 1905 года онлайн, а на большой экран площади будет транслироваться изображение самого ветерана. Так, все, кто будет присутствовать на параде, смогут увидеть лица ветеранов.