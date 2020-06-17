В Нижнем Тагиле дети-сироты получили ключи от квартир

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В Нижнем Тагиле двум сиротам вручили ключи от квартир, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Директор Фонда жилищного строительства Свердловской области Максим Татауров рассказал, что для детей-сирот было приобретено 14 квартир. Кроме того, в январе были куплены 35 квартир, запланирована покупка еще 60.
Обладательницами квартир в дома на улице Тимирязева, 30 стали две девушки. Из-за коронавируса вручение ключей прошло без торжественной части. При выборе квартир для сирот особое внимание уделяется соответствию жилплощади всем критериям. Необходимо, чтобы в квартире имелось необходимое оборудование на кухне, в ванной комнате и туалете, а также квартира должна соответствовать нормативам по квадратным метрам.
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