В Нижнем Тагиле дети-сироты получили ключи от квартир

Директор Фонда жилищного строительства Свердловской области Максим Татауров рассказал, что для детей-сирот было приобретено 14 квартир. Кроме того, в январе были куплены 35 квартир, запланирована покупка еще 60.

Обладательницами квартир в дома на улице Тимирязева, 30 стали две девушки. Из-за коронавируса вручение ключей прошло без торжественной части. При выборе квартир для сирот особое внимание уделяется соответствию жилплощади всем критериям. Необходимо, чтобы в квартире имелось необходимое оборудование на кухне, в ванной комнате и туалете, а также квартира должна соответствовать нормативам по квадратным метрам.