В Нижнем Тагиле к 1 июля готовятся открыть четыре детских лагеря
В Нижнем Тагиле к открытию готовят четыре детских оздоровительных лагеря: «Золотой луг», «Антоновский», «Уральский огонек» и «Звездный», сообщает пресс-служба мэрии.
Замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров пояснил, что начало оздоровительной кампании намечено на 1 июля. При условии стабильной эпидемиологической обстановки.
Смены в лагерях будут организованы по 14 дней. По требованиям Роспотребнадзора летние лагеря должны быть наполнены не более, чем на 50%, в них должны быть в наличии средства индивидуальной защиты. Сотрудники учреждений будут протестированы на коронавирус и не смогут покинуть территорию лагеря до окончания смены.
Кроме того, в лагерях не будут проводить массовые мероприятия и родительские дни, а кружки будут работать отдельно для разных отрядов. По словам Сурова, возможно, позднее работу начнут лагеря «Звонкие голоса» и «Изумрудный».
Планируется с 1 августа открыть лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, в июле создать отряды мэра, пояснил Валерий Суров.