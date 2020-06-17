В Нижнем Тагиле к 1 июля готовятся открыть четыре детских лагеря

Замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров пояснил, что начало оздоровительной кампании намечено на 1 июля. При условии стабильной эпидемиологической обстановки.

Смены в лагерях будут организованы по 14 дней. По требованиям Роспотребнадзора летние лагеря должны быть наполнены не более, чем на 50%, в них должны быть в наличии средства индивидуальной защиты. Сотрудники учреждений будут протестированы на коронавирус и не смогут покинуть территорию лагеря до окончания смены.

Кроме того, в лагерях не будут проводить массовые мероприятия и родительские дни, а кружки будут работать отдельно для разных отрядов. По словам Сурова, возможно, позднее работу начнут лагеря «Звонкие голоса» и «Изумрудный».