В Свердловской области с начала года больше чем в два раза увеличился выпуск лекарств
Сегодня, 14:58ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Первые пять месяцев нынешнего года показали увеличение объемов промышленного производства в Свердловской области на четыре с половиной процента, сообщает «Областная газета».
В Свердловской области вырос объем производства медикаментов и медицинских материалов. Показатель вырос почти на 64%, в сравнении с прошлым годом. На сегодняшний момент в регионе функционируют такие фармацевтические заводы, как «Медсинтез» (Новоуральск), «Уралбиофарм» (Екатеринбург), Ирбитский химико-фармацевтический завод и фармацевтический завод LEKAS (Берёзовский).
Рост объемов производства наблюдается также в полиграфической деятельности и производстве отдельных транспортных средств и оборудования.
Тенденцию к снижению показали изготовление текстильных изделий, автотранспортных средств, бумаги и бумажных изделий.
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