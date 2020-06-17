В Свердловской области с начала года больше чем в два раза увеличился выпуск лекарств

В Свердловской области вырос объем производства медикаментов и медицинских материалов. Показатель вырос почти на 64%, в сравнении с прошлым годом. На сегодняшний момент в регионе функционируют такие фармацевтические заводы, как «Медсинтез» (Новоуральск), «Уралбиофарм» (Екатеринбург), Ирбитский химико-фармацевтический завод и фармацевтический завод LEKAS (Берёзовский).