ВКонтакте и Mail.ru Group соединят свои экосистемы общей учётной записью
Заходить в сервисы Mail.ru Group можно будет с помощью единой учётной записи VK Connect.
Она создана на базе технологий ВКонтакте, но использовать её можно и без профиля в соцсети. Благодаря VK Connect не придётся запоминать десятки паролей, станет проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах, а расширенные настройки безопасности повысят уровень защиты информации.
Уже сейчас единая учётная запись работает в приложениях сервиса Delivery Club и голосового помощника «Маруся». Чтобы авторизоваться в них, хватит одного касания — достаточно выбрать вход через VK Connect. Вскоре единая учётная запись объединит ключевые сервисы экосистемы Mail.ru Group: почту Mail.ru, Ситимобил, Юлу и другие. В будущем планируется подключать к сервису и внешних партнёров.
VK Connect объединяет все настройки учётной записи в едином личном кабинете, благодаря чему пользователям будет удобнее и проще:
- Заполнять и обновлять информацию о себе.Имя, фамилию, город и другие данные нужно ввести всего раз, а затем их можно использовать для всех сервисов. Например, если указать адрес в одном из приложений, он будет доступен везде: и на сайте с доставкой еды, и в сервисе для вызова такси.
- Оплачивать товары и услуги.Достаточно привязать банковскую карту единожды — и с её помощью можно будет расплачиваться во всех сервисах. Станет общей и история транзакций — удобно следить за расходами.
- Управлять платными подписками.Combo, а также Музыка ВКонтакте и BOOM собраны вместе — легко оформить подписку или вспомнить, когда следующая оплата.Подписка Combo обеспечивает пользователей всем необходимым для повседневной жизни: например, они могут со скидками ездить на такси «Ситимобил», заказывать доставку еды из «Перекрёстка» или Delivery Club, слушать музыку ВКонтакте и смотреть фильмы в Okko или на «МегаФон ТВ».
- Контролировать безопасность данных и доступ к сервисам.VK Connect повышает уровень защиты информации во всех сервисах благодаря расширенным возможностям контроля: общей истории сеансов, двухфакторной аутентификации, надёжной системе восстановления доступа в случае утраты пароля или доступа к номеру телефона.
Вдобавок пользователь видит список всех проектов, где авторизован с помощью единой учётной записи, и может изменить его. Таким образом, он сам решает, с какими сервисами хочет взаимодействовать через VK Connect.
Личный кабинет уже доступен ВКонтакте, а также появится в других сервисах, где есть вход через единую учётную запись.
Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:
«Впервые мы добавили вход на внешние сайты через ВКонтакте ещё в 2010 году. Сегодня это один из ключевых способов авторизации на большинстве ресурсов в рунете для 35 миллионов пользователей. VK Connect выводит наши технологии на новый уровень. Мы выходим за рамки платформы ВКонтакте и объединяемся с другими сервисами Mail.ru Group, чтобы сделать процесс авторизации максимально удобным и безопасным для большинства пользователей рунета».
VK Connect является одним из ключевых элементов VK SuperAppKit — набора средств разработки, который объединяет сервисы ВКонтакте и Mail.ru Group в единой экосистеме. Помимо VK Connect в него входят и другие фундаментальные проекты: платформа для разработчиков VK Mini Apps, программа лояльности Сombo, голосовые технологии «Маруси», платёжная система VK Pay.
Mail.ru Group — крупнейший холдинг в России по дневной аудитории. В частности, компании принадлежат ВКонтакте и Одноклассники, почта и портал Mail.ru, игровой бренд MY.GAMES, сервис объявлений Юла и сервис по поиску работы Worki. Среди разработок компании — голосовой ассистент «Маруся» и умная колонка «Капсула». Кроме того, Mail.ru Group является одним из акционеров СП AliExpress Россия, а вместе со Сбербанком развивает совместное предприятие в сфере еды и транспорта, в состав которого входят Ситимобил, Delivery Club, Самокат и другие сервисы.