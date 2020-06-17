ВКонтакте и Mail.ru Group соединят свои экосистемы общей учётной записью

Она создана на базе технологий ВКонтакте, но использовать её можно и без профиля в соцсети. Благодаря VK Connect не придётся запоминать десятки паролей, станет проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах, а расширенные настройки безопасности повысят уровень защиты информации.

Уже сейчас единая учётная запись работает в приложениях сервиса Delivery Club и голосового помощника «Маруся». Чтобы авторизоваться в них, хватит одного касания — достаточно выбрать вход через VK Connect. Вскоре единая учётная запись объединит ключевые сервисы экосистемы Mail.ru Group: почту Mail.ru, Ситимобил, Юлу и другие. В будущем планируется подключать к сервису и внешних партнёров.

VK Connect объединяет все настройки учётной записи в едином личном кабинете, благодаря чему пользователям будет удобнее и проще:

Заполнять и обновлять информацию о себе.Имя, фамилию, город и другие данные нужно ввести всего раз, а затем их можно использовать для всех сервисов. Например, если указать адрес в одном из приложений, он будет доступен везде: и на сайте с доставкой еды, и в сервисе для вызова такси.

Оплачивать товары и услуги.Достаточно привязать банковскую карту единожды — и с её помощью можно будет расплачиваться во всех сервисах. Станет общей и история транзакций — удобно следить за расходами.

Управлять платными подписками.Combo, а также Музыка ВКонтакте и BOOM собраны вместе — легко оформить подписку или вспомнить, когда следующая оплата.Подписка Combo обеспечивает пользователей всем необходимым для повседневной жизни: например, они могут со скидками ездить на такси «Ситимобил», заказывать доставку еды из «Перекрёстка» или Delivery Club, слушать музыку ВКонтакте и смотреть фильмы в Okko или на «МегаФон ТВ».

Контролировать безопасность данных и доступ к сервисам.VK Connect повышает уровень защиты информации во всех сервисах благодаря расширенным возможностям контроля: общей истории сеансов, двухфакторной аутентификации, надёжной системе восстановления доступа в случае утраты пароля или доступа к номеру телефона.

Вдобавок пользователь видит список всех проектов, где авторизован с помощью единой учётной записи, и может изменить его. Таким образом, он сам решает, с какими сервисами хочет взаимодействовать через VK Connect.

Личный кабинет уже доступен ВКонтакте, а также появится в других сервисах, где есть вход через единую учётную запись.

Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:

«Впервые мы добавили вход на внешние сайты через ВКонтакте ещё в 2010 году. Сегодня это один из ключевых способов авторизации на большинстве ресурсов в рунете для 35 миллионов пользователей. VK Connect выводит наши технологии на новый уровень. Мы выходим за рамки платформы ВКонтакте и объединяемся с другими сервисами Mail.ru Group, чтобы сделать процесс авторизации максимально удобным и безопасным для большинства пользователей рунета».

VK Connect является одним из ключевых элементов VK SuperAppKit — набора средств разработки, который объединяет сервисы ВКонтакте и Mail.ru Group в единой экосистеме. Помимо VK Connect в него входят и другие фундаментальные проекты: платформа для разработчиков VK Mini Apps, программа лояльности Сombo, голосовые технологии «Маруси», платёжная система VK Pay.