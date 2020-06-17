«Захвативший» Среднеуральский монастырь схиигумен хочет помириться с епархией
Сегодня, 19:05ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Схиигумен Сергий, который «захватил власть» в Среднеуральском монастыре, попросил журналистов отвезти букет цветов митрополиту Кириллу в знак примирения, пишет Ура.ру.
Представитель СМИ задал вопрос Сергию по поводу информации о самосожжении, на которое он якобы может подтолкнуть своих сторонников. В ответ старец рассмеялся и протянул букет цветов журналисту с просьбой отвезти его митрополиту.
17 июня священнослужитель впервые встретился с журналистами. Перед этим в обители отец Сергий провел службу, на которой соборовались хоккеист Павел Дацюк и звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.
Напомним, сегодня Сергий заявил, что митрополиту Кириллу придется «брать штурмом» монастырь, где он находится со своими сторонниками, вопреки решению Екатеринбургской епархии, запретившей ему проводить церковные обряды.
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