«Захвативший» Среднеуральский монастырь схиигумен хочет помириться с епархией

Представитель СМИ задал вопрос Сергию по поводу информации о самосожжении, на которое он якобы может подтолкнуть своих сторонников. В ответ старец рассмеялся и протянул букет цветов журналисту с просьбой отвезти его митрополиту.

17 июня священнослужитель впервые встретился с журналистами. Перед этим в обители отец Сергий провел службу, на которой соборовались хоккеист Павел Дацюк и звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.