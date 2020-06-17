Женский монастырь в Среднеуральске проверили полиция и ФСБ

Ранее появилась информация о том, что схиигумен Сергий «захватил» власть в женском Среднеуральском монастыре. Настоятельница Варвара вместе с несколькими монахинями покинула обитель и отправилась в Ново-Тихвинский женский монастырь.

Отец Сергий стал известен после того, как провел проповедь, в которой проклял санврачей. После этого священник был отлучен от литургии. Однако он снова обратился к верующим в видеоролике, где сравнил современное общество с концлагерем. 15 июня над монахом прошел церковный суд.