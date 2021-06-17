142 млн рублей выделено на ремонт и реконструкцию дорог на Урале

17 июня был принят ряд постановлений, позволяющих направить муниципалитетам Свердловской области средства из областного бюджета на дорожную деятельность. Дополнительно около 142 млн рублей будет выделено из бюджета на эти цели, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В виде иных межбюджетных трансфертов четыре муниципалитета дополнительно получат 122,8 млн рублей. Из них почти 8 млн рублей будут направлены Карпинску на ремонт улицы Карпинского. 20 млн рублей получит Волчанский городской округ на капитальный ремонт улицы Почтовой. 54,9 млн рублей будет направлено в Североуральский городской округ на капитальный ремонт улицы Каржавина. 40 млн рублей получит Среднеуральск на ремонт улично-дорожной сети. Помимо выделенных средств, дополнительно Карпинску будет направлено более 20 млн рублей на капремонт автодорог местного значения. Субсидии будут направлены на продолжение капитального ремонта гостевого маршрута города, где кроме замены покрытия проезжей части запланировано обновление тротуаров, парковочных зон и установка освещения. Строительство новых дорог и своевременный ремонт существующих — важнейший шаг к повышению качества жизни свердловчан,считает Евгений Куйвашев. Напомним, на одной из самых старых улиц Нижнего Тагила вместо брусчатки появился асфальт. Вдоль улицы Декабристов был оборудован тротуар, отремонтированы четыре колодца и сделаны съезды к домам. Самая старая дорога отремонтирована в Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД

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