32 тысячи заплатит общественник за оскорбление ЛГБТ — активистки в Екатеринбурге

32 тысячи заплатит общественник за оскорбление ЛГБТ — активистки в Екатеринбурге
32 тысячи заплатит общественник за оскорбление ЛГБТ — активистки в Екатеринбурге
Сегодня, 08:39ОбществоФото: страница Тимура Булатова в социальной сети «ВКонтакте»
За оскорбления активистки «Ресурсного центра для ЛГБТ» в Екатеринбурге Анны Плюсниной моральную компенсацию взыскал суд Петербурга с Тимура Булатова. Он отправлял ей оскорбительные СМС.

В Санкт-Петербурге суд обязал активиста Тимура Булатова заплатить моральную компенсацию за оскорбления в адрес активистки екатеринбургского «Ресурсного центра для ЛГБТ» Анны Плюсниной (АНО «Акцент», являющаяся финансовым оператором Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге, внесена в реестр иностранных агентов).

Булатов в конце 2018 года отправил Плюсниной и еще одной ЛГБТ — активистке порядка 15 SMS, содержащих оскорбления, что подтвердил независимый эксперт.

Сам активист и борец с гомосексуализмом отрицал свою вину, уверяя, что его телефоном пользуются знакомые и друзья, а значит, сообщения мог отправить мог кто угодно.

В скором времени суд рассмотрит еще одно подобное дело — иск от ЛГБТ — активистки Аллы Чикинды, которая также получила оскорбительные СМС.

Напомним, в конце февраля 2021 года екатеринбургский депутат Алексей Мещеряков предложил наказывать СМИ за публикацию о ЛГБТ. Он привел в пример сеть городских порталов, на которой он заметил статьи, направленные на популяризацию нетрадиционных отношений.

Сюжеты:
Екатеринбург
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