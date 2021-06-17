За оскорбления активистки «Ресурсного центра для ЛГБТ» в Екатеринбурге Анны Плюсниной моральную компенсацию взыскал суд Петербурга с Тимура Булатова. Он отправлял ей оскорбительные СМС.

В Санкт-Петербурге суд обязал активиста Тимура Булатова заплатить моральную компенсацию за оскорбления в адрес активистки екатеринбургского «Ресурсного центра для ЛГБТ» Анны Плюсниной (АНО «Акцент», являющаяся финансовым оператором Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге, внесена в реестр иностранных агентов). Булатов в конце 2018 года отправил Плюсниной и еще одной ЛГБТ — активистке порядка 15 SMS, содержащих оскорбления, что подтвердил независимый эксперт. Сам активист и борец с гомосексуализмом отрицал свою вину, уверяя, что его телефоном пользуются знакомые и друзья, а значит, сообщения мог отправить мог кто угодно. В скором времени суд рассмотрит еще одно подобное дело — иск от ЛГБТ — активистки Аллы Чикинды, которая также получила оскорбительные СМС. Напомним, в конце февраля 2021 года екатеринбургский депутат Алексей Мещеряков предложил наказывать СМИ за публикацию о ЛГБТ. Он привел в пример сеть городских порталов, на которой он заметил статьи, направленные на популяризацию нетрадиционных отношений. Екатеринбургский депутат предложил наказывать СМИ за публикацию о ЛГБТ

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