«Альмакоргруп» оштрафован за нарушения на стройке моста через Тагильский пруд

В марте 2021 года Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области была проведена внеплановая выездная и документарная проверка строительства моста через Тагильский пруд. В ходе проверки выявили следующие нарушения:
В отношении подрядчика был составлен протокол по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов/изделий). «Служба заказчика городского хозяйства» дала компании указание устранить все нарушения. На данный момент нарушения устранены.
Напомним, ООО «Альмакоргруп» ранее уже была оштрафована на 390 тысяч рублей за нарушение условий муниципального контракта.