«Альмакоргруп» оштрафован за нарушения на стройке моста через Тагильский пруд

ООО «Альмакоргруп» оштрафовано на 50 тысяч рублей за нарушения в ходе строительства моста через Тагильский пруд. Причиной стала проверка Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, которая выявила нарушения.

В марте 2021 года Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области была проведена внеплановая выездная и документарная проверка строительства моста через Тагильский пруд. В ходе проверки выявили следующие нарушения: Не были предоставлены результаты испытаний применяемого при устройстве земляного полотна подходов (правый берег) и транспортной развязки Свердловского шоссе скального грунта фр. 0-500 мм месторождения «Валегин бор» и «Гальяновский карьер» на соответствие их санитарно-эпидемиологическим требованиям. Технология сборки металлического пролётного строения требованиям проектной документации соответствует не полностью. На территории объекта был размещён строительный мусор на грунтовой поверхности вблизи воды. Это является нарушением проектной документации, которая предполагает складирование отходов в специальных контейнерах на подготовленных площадках. В отношении подрядчика был составлен протокол по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов/изделий). «Служба заказчика городского хозяйства» дала компании указание устранить все нарушения. На данный момент нарушения устранены. Напомним, ООО «Альмакоргруп» ранее уже была оштрафована на 390 тысяч рублей за нарушение условий муниципального контракта.

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