Через суд уволен отказавшийся от перехода на аутсорсинг водитель тагильской «скорой»

Я не стал писать заявление на увольнение, до решения суда я числился в штате водителем бригады скорой медицинской помощи. Около месяца я работал на хозяйственной машине, а потом просто находился на рабочем месте пять через два, и мне платили зарплату. Вероятно, меня хотели поймать за нарушение дисциплины и уволить за это, но не вышло. Потом я взял отпуск без содержания и не работал вообще,рассказал редакции TagilCity.ru член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников.