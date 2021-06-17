Через суд уволен отказавшийся от перехода на аутсорсинг водитель тагильской «скорой»

Через суд уволен отказавшийся от перехода на аутсорсинг водитель тагильской «скорой»
Через суд уволен отказавшийся от перехода на аутсорсинг водитель тагильской «скорой»
Сегодня, 20:49ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Через суд уволен водитель скорой помощи Нижнего Тагила Михаил Смольников. Он отказался заключать договор с ООО «РТ-Социальная сфера» и переходить на аутсорсинг.

Я не стал писать заявление на увольнение, до решения суда я числился в штате водителем бригады скорой медицинской помощи. Около месяца я работал на хозяйственной машине, а потом просто находился на рабочем месте пять через два, и мне платили зарплату. Вероятно, меня хотели поймать за нарушение дисциплины и уволить за это, но не вышло. Потом я взял отпуск без содержания и не работал вообще,рассказал редакции TagilCity.ru член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников.

Он пояснил, что суд состоялся 3 июня. Бывшего водителя уволят, как только решение вступит в законную силу. 29 июня состоится первое слушание по делу Смольникова к главврачу скорой помощи Нижнего Тагила Сергею Безбородову. Активист намерен добиться, чтобы действия главврача о переводе на аутсорсинг признали незаконными.

Если мы выиграем дело, меня должны будут восстановить в должности. Кроме того, мы будем требовать моральную и материальную компенсацию за увольнение, отметил Смольников.

Напомним, ООО «РТ-Социальная сфера», которая занимается аутсорсингом по всей стране, в 2020 году участвовала в 11 торгах с негативными индикаторами на сумму 5,9 миллиарда рублей. В шести из них, в том числе и в Нижнем Тагиле, компания стала единственным участником. В 9 случаях «РТ-Социальная сфера» получила заказы без снижения цены.

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