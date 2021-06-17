ЕР выполнила программу по реализации задач в сфере образования и здравоохранения

“Единая Россия” за пять лет смогла реализовать предвыборную программу 2016 года, касающуюся модернизации сфер образования и здравоохранения, что помогло справиться с трудностями, вызванными пандемией коронавируса в стране.

Как сообщает nashgorod.ru, в своей работе партия руководствовалась стратегическим президентским курсом в сфере охраны здоровья. Для обеспечения доступности медицинской помощи и улучшения качества медицины была запущена программа “Земский доктор”. Также в населенных пунктах появляются ФАПы, проводится ремонт медучреждений, разрабатываются новые законы в области лекарственного обеспечения. Депутат Государственной думы, член общественного совета партийного проекта “Здоровое будущее” Александр Петров рассказал, что благодаря инициативе партии был вынесен на рассмотрение и принят закон, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарственных препаратов. Такие меры помогли решить остро стоящую проблему обеспечения жителей удаленных населенных пунктов необходимыми лекарствами. Также он упомянул, что благодаря участию “Единой России” был упрощен порядок ввоза из-за рубежа незарегистрированных лекарств, которые прописывают тяжелобольным пациентам. Из-за введенных коронавирусных ограничений многие услуги теперь стали доступны в онлайн-формате. Так, благодаря инициативе партии консультацию врача теперь можно получить и в онлайн-режиме, также удаленно можно оформить электронный больничный. Помимо этого, партия направила 18 миллиардов рублей на постройку новых инфекционных госпиталей. Во время пандемии также появились и нововведения, необходимые для функционирования системы образования. Партия запустила акцию “Помоги учиться дома”, в рамках которой более полумиллиона учеников и преподавателей во всех регионах были обеспечены компьютерами и планшетами для дистанционного обучения. Также партия приняла участие в строительстве новых школ по всей России. С 2016 года в регионах было построено 370 новых учебных заведений, где будут обучаться порядка 270 тысяч школьников. Кроме того, начал обновляться парк школьных автобусов, а 7,3 миллиона младшеклассников теперь получают бесплатное горячее питание в школе. Депутаты партии говорят о том, что в школах сейчас наблюдается нехватка кадров. “Единая Россия” выступила с предложением организовать выдачу грантов отечественным университетам на открытие технопарков, а также создать дополнительные бюджетные места в педагогических вузах. Предполагается, что возможность получения бесплатного высшего образования получат 45 тысяч абитуриентов. Как сообщает официальный сайт ER.ru, ранее председатель партии Дмитрий Медведев подвел итоги работы “Единой России” по программе 2016 года. Он отметил, что предвыборная программа показала себя актуальной. “В Свердловской области пятый год успешно работает «Депутатская вертикаль» Единой России. Конкретный пример – в кратчайшие сроки удалось привлечь 2 млрд рублей из федерального бюджета по ведомственной программе Минсельхоза РФ «Современный облик сельских территорий». Это результат слаженной работы главы муниципалитета, депутатов-единороссов Законодательного собрания, регионального министерства АПК и на финальном этапе - депутата Госдумы. Каждый добросовестно отработал свою часть задачи. Средства направлены на развитие села, в частности строятся современные школы почти на 1000 мест в Байкалово и Пышме. Причем в последнем случае – с бассейном! При этом в новых школах будет обеспечен на порядок более высокий уровень образования, сопоставимый с московским. Запланировано создание на базе учреждений мини-кванториумов, переподготовка преподавательских кадров, внедрение инновационных методик обучения. Так мы повысим шанс того, что молодежь в итоге останется жить на селе, а не растворится в миллионнике», - сказал Максим Иванов, депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»).

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