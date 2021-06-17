Летающие тараканы и «ковидные» нововведения. Итоги дня в Свердловской области

В горбольнице № 1 Нижнего Тагила в связи с увеличением роста заболеваемости коронавирусом появились нововведения. Так, с 17 июня в стационаре ежедневно с 8:00 до 20:00 будет работать колл-центр. Родственникам заболевших пациентов смогут узнать информацию об их состоянии. Прием передач будет осуществляется в «чистом приемнике» 10:00 до 11:00 и с 17:00 до 18:00. Также на сайте больницы есть кнопка «Обратная связь», теперь в течение суток завотделениями будут предоставлять ответы на интересующие вопросы.