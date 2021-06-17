Летающие тараканы и «ковидные» нововведения. Итоги дня в Свердловской области

Вице-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий рассказал при каких условиях в Свердловской области будет введена обязательная вакцинация от COVID-19. Он отметил, что это правило могут применить к некоторым профессиям, которые контактируют с большим количеством людей. Власти Москвы уже утвердили такой список. Нежелание вакцинироваться Чернецкий назвал «расхлябанностью» и пояснил, что во многих странах без прививочного сертификата не пускают в общественные места, что улучшает эпидемиологическую ситуацию.
Свердловчане пожаловались на летающих тараканов. Насекомые залетают в квартиры через окна и двери. Биолог пояснил, что на фотографиях, которые прислали жители Сысерти и Екатеринбурга, действительно тараканы, внешне похожие на прусаков, которые не разносят заразу. Рост численности насекомых ученый связывает с жарой на Среднем Урале.
На 18 часов задержан рейс «Уральских авиалиний» из Геленджика в Екатеринбург. Причиной переноса вылета U6-150 стали неподходящие метеоусловия. Сначала пассажиры сидели в самолёте 5,5 часов, а затем людей отправили в здание аэропорта. Так как в Геленжике не было мест в гостиницах для размещения пассажиров, их отправили на автобусах в Краснодар. После открытия аэропорта самолет прибудет туда и доставит пассажиров в Екатеринбург.
В горбольнице № 1 Нижнего Тагила в связи с увеличением роста заболеваемости коронавирусом появились нововведения. Так, с 17 июня в стационаре ежедневно с 8:00 до 20:00 будет работать колл-центр. Родственникам заболевших пациентов смогут узнать информацию об их состоянии. Прием передач будет осуществляется в «чистом приемнике» 10:00 до 11:00 и с 17:00 до 18:00. Также на сайте больницы есть кнопка «Обратная связь», теперь в течение суток завотделениями будут предоставлять ответы на интересующие вопросы.