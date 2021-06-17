На два года закрывается ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

На капитальный ремонт на два года закрывается с сентября 2021 года Городской дворец детского и юношеского творчества Нижнего Тагила.

Дворец был построен в 1988 году, с тех пор здание ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас идет строительство новой набережной за дворцом. Мы поднимали вопрос в администрации города о том, что здание должно соответствовать благоустройству рядом. Дворец уже становится несовременным. Давно пора менять и электрику, и сантехнику, и вентиляцию, и вообще все полностью. У нас очень холодно зимой. Надо устанавливать современные батареи и утеплять фасад, чтобы дети не простужались,рассказала в беседе с редакцией TagilCity.ru директор ГДДЮТ Оксана Михневич. По ее словам, уже готова вся проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. Финансирование будет из областного бюджета, уже выделены первые 100 миллионов рублей. Сейчас ведутся разговоры со всеми образовательными учреждениями Нижнего Тагила о том, где мы будем продолжать работать. Никто из педагогов уволен не будет. Попросимся в соседство в 4-5 школ и учреждения допобразования, пояснила директор. Она отметила, что во дворце 4 200 учащихся, которые зачислены на образовательные программы. Сейчас воспитанники принимаются по сертификатам, и отчислить их просто так нельзя. Мы несем ответственность за то, чтобы дети освоили ту программу, на которую записаны. Лишать ребят знаний, на которые они претендуют, никто не будет, рассказала Оксана Михневич. По ее словам, до 1 сентября они должны лицензировать свою образовательную деятельность. Пока говорят, что дворец будет закрыт на два года, но я надеюсь, что его отремонтируют быстрее, и мы вернемся в родные стены, подытожила директор. Напомним, в 2020 году мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице в Intagram показал дизайн-проект реконструкции Городского дворца детского и юношеского творчества. Владислав Пинаев показал дизайн-проект реконструкции ГДДЮТ

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter