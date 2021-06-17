Онищенко высказался против особых правил въезда в Ивановскую область

Экс-главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко жестко раскритиковал решение ивановских властей о выставлении постов ДПС на въездах в область на дорогах из Москвы, Ярославля и Костромы.

По словам Геннадия Онищенко, это бездарное решение. «Это совершенно бесполезно, давайте вакцинироваться. Это безграмотное решение, дорогостоящее», — сказал бывший главный санитарный врач России. Об этом пишет newsivanovo.ru. Эксперт считает, что в результате не победят коронавирус, а накалят политическую обстановку в России. Онищенко отметил, эти меры необходимо моментально пресечь, а Ивановской области порекомендовать вместо этого лучше заняться прививками. Как раз с вакцинацией в регионе не все гладко. Количество полностью прошедших курс вакцинопрофилактики от COVID-19 не достигло и 150 тыс. человек. Стоит отметить, что в общей сложности число жителей региона составляет 970 тыс. Въехать в Ивановскую область сейчас можно по особым правилам, утвержденным указом губернатора Станислава Воскресенского.

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