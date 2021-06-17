Отдавать деньги «оборзевшему» клиенту отказались в ювелирном салоне в Екатеринбурге

Отдавать деньги «оборзевшему» клиенту отказались в ювелирном салоне в Екатеринбурге
Отдавать деньги «оборзевшему» клиенту отказались в ювелирном салоне в Екатеринбурге
Сегодня, 21:42ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Жителю Екатеринбурга не стали возвращать деньги за приобретенный ранее товар, который оказался некачественным. Александр купил колье 3 апреля в магазине «Твой личный ювелир».

По словам мужчины, продавец без заключения договора продала изделия, которые не соответствовали друг другу. Подвеска не совмещалась с цепочкой. После того, как уралец пришел в магазин, директор по имени Оксана предложила заменить изделие на более дорогое, приняв к возврату то, что продали без возможности использования.

В этот раз я уже заключил договор, заплатил 55 тысяч рублей как предоплату за заказ,отметил Александр.

Спустя месяц он так не получил готовое изделие, после чего, 17 мая, решил расторгнуть договор. По пришествию трех недель мужчина понял, что администрация «тянет время». Директор ювелирного магазина Оксана в соцсетях отправила клиенту платежку, которая подтверждала перевод денег, однако на счет покупателя средства не пришли. После этого произошла переписка в Instagram, в которой мужчину назвали «оборзевшим».

По мнению Оксаны, конфликт спровоцировал клиент, поскольку женщина была готова вернуть деньги, сообщает Е1.

Я нахожусь на пятом месяце беременности, у меня гормональные скачки. Пусть скажет спасибо, что ничем не ударила, мне вообще простительно,прокомментировала происходящее Оксана.

Она подчеркнула, что вернет деньги лишь в том случае, если мужчина извиниться перед ней.

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Екатеринбург
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