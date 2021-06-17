Отдавать деньги «оборзевшему» клиенту отказались в ювелирном салоне в Екатеринбурге

По словам мужчины, продавец без заключения договора продала изделия, которые не соответствовали друг другу. Подвеска не совмещалась с цепочкой. После того, как уралец пришел в магазин, директор по имени Оксана предложила заменить изделие на более дорогое, приняв к возврату то, что продали без возможности использования.