Российские аграрии получат 5 млн тонн удобрений

Издание rostovgazeta.ru сообщает, что, по предоставленным Министерством сельского хозяйства данным, потребность аграриев в удобрениях постоянно увеличивается. Чтобы ее удовлетворить предприятия сферы выделят 500 миллиардов рублей на развитие и модернизацию производственных мощностей.
Глава Российской ассоциации производителей удобрений, генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев подчеркнул, что в 2020 году также наблюдался повышенный спрос на удобрения, поэтому производители быстро адаптировались под потребности рынка и заложили фундамент под урожай 2021 года.
Необходимо отметить, что за последние семь лет в развитие отрасли минеральных удобрений было инвестировано более 1,3 триллиона рублей. Еще более 2 триллионов планируют вложить на эти же цели в ближайшие семь лет. Это позволит удовлетворить растущий спрос на приоритетном российском рынке. При этом специалисты прогнозируют дальнейший рост спроса на удобрения. Так, к 2025 году он вырастет вдвое.
По данным Минсельхоза, в прошлом году сельхозпроизводители увеличили закупки минеральных удобрений на тринадцать процентов, а в текущем году - уже на девятнадцать. В общей сложности за последние пять лет российские аграрии нарастили потребление минеральных удобрений в полтора раза.
Реализованные инвестиционные программы обеспечат к 2026 году удвоение мощностей отрасли минудобрений. К этому времени планируется внедрить новые технологии, реализовать проекты по разработке месторождений минерального сырья, усовершенствовать инфраструктуру и минимизировать влияние на экологию.
Кроме этого, средства направят на повышение доступности минеральных удобрений за счет развития региональных логистических сетей. Они позволят регионам накапливать продукцию, а производителям планировать графики. Сейчас мощность хранения логистических сетей в Российской Федерации составляет свыше полутора миллионов тонн.
Эксперты отмечают, что в России постепенно стабилизируются цены на минеральные удобрения после падения на сорок процентов двумя годами ранее. Сейчас производители минудобрений реализуют комплексные меры по сдерживанию стоимости на продукцию.
«Индустрия минеральных удобрений прожила три года в минимальных ценах, и сегодня идет нормальное, фундаментальное восстановление цен. Доступность удобрений находится на одном из самых высоких уровней за последние восемь лет», - отметил Гурьев.
Отмечается, что в России запущена электронная площадка, с помощью которой сельхозпроизводители смогут быстро находить и закупать необходимую продукцию - это повысило доступность минеральных удобрений. На данный момент на платформе представлены все члены Российской ассоциации производителей удобрений, а ассортимент продукции стремительно расширяется. При этом объем торгов с начала текущего года существенно вырос, и в первые пять месяцев он превысил прошлогодние показатели.
По данным РАПУ, в будущем ассоциация планирует активно развивать проекты в области аграрных цифровых экосистем. Предполагается, что они охватят многие сферы деятельности сельхозпроизводителей и удовлетворят потребности аграриев в цифровых сервисах на всем жизненном цикле продукции.