Российские аграрии получат 5 млн тонн удобрений

Необходимо отметить, что за последние семь лет в развитие отрасли минеральных удобрений было инвестировано более 1,3 триллиона рублей. Еще более 2 триллионов планируют вложить на эти же цели в ближайшие семь лет. Это позволит удовлетворить растущий спрос на приоритетном российском рынке. При этом специалисты прогнозируют дальнейший рост спроса на удобрения. Так, к 2025 году он вырастет вдвое.