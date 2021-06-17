Шесть приютов для бездомных собак появятся в Свердловской области

17 июня на заседании Свердловского правительства принят проект соответствующего закона, который направят на рассмотрение в Заксобрание. На 29 июня в повестку дня включено рассмотрение данного проекта, сообщает «Областная газета».
От свердловчан продолжают поступать обращения по принятыми решениями в отношении безнадзорных собак, заявила председатель Заксобрания Свердловсской области Людмила Бабушкина. Изменения внесены в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, государственным полномочием в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».
Важно, чтобы в принятых нами законодательных актах, были отражены и предложения зоозащитников по гуманному отношению к животным, и вопросы безопасности населения, которое страдает от безнадзорных животных. Для этого мы будем продолжать работать над совершенствованием законов в этой сфере,отметила Людмила Бабушкина.
Напомним, мэрия Североуральска долгое время не могла заключить контракт на отлов бездомных собак, так как для участия в тендерах никто не заявлялся. В этот период 15-летний подросток был покусан стаей бездомных животных.