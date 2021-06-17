Шесть приютов для бездомных собак появятся в Свердловской области

В каждом управленческом округе до 2026 года будут созданы приюты для животных. Право тратить бюджетные средства на отлов и содержание бездомных собак, на проектирование и строительство приютов получат муниципалитеты Свердловской области. Ежегодно на эти цели выделяется 105 млн рублей из регионального бюджета.

17 июня на заседании Свердловского правительства принят проект соответствующего закона, который направят на рассмотрение в Заксобрание. На 29 июня в повестку дня включено рассмотрение данного проекта, сообщает «Областная газета». От свердловчан продолжают поступать обращения по принятыми решениями в отношении безнадзорных собак, заявила председатель Заксобрания Свердловсской области Людмила Бабушкина. Изменения внесены в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, государственным полномочием в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». Важно, чтобы в принятых нами законодательных актах, были отражены и предложения зоозащитников по гуманному отношению к животным, и вопросы безопасности населения, которое страдает от безнадзорных животных. Для этого мы будем продолжать работать над совершенствованием законов в этой сфере,отметила Людмила Бабушкина. Напомним, мэрия Североуральска долгое время не могла заключить контракт на отлов бездомных собак, так как для участия в тендерах никто не заявлялся. В этот период 15-летний подросток был покусан стаей бездомных животных. О проблеме с заявками на отлов бездомных собак сообщила мэрия Североуральска

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