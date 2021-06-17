Совет директоров при главе города появится в Нижнем Тагиле

Совет директоров при главе города появится в Нижнем Тагиле
Совет директоров при главе города появится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:42ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Совет директоров при главе города начнет функционировать в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление опубликовано на официальном городском сайте.

Новый совещательный орган будет заниматься вопросами взаимодействия между органами местного самоуправления, предприятиями и организациями разных форм собственности. Это поможет укрепить промышленный потенциал Нижнего Тагила и решить проблемные вопросы в социальной сфере. В основные задачи совета входит:

  • поддержка инициатив;
  • привлечение предприятий и организаций к решению вопросов по развитию социальной сферы;
  • определение приоритетных направлений и повышение эффективности взаимодействия предприятий;
  • участие в разработке концепций и программ развития промышленного комплекса города;
  • участие в подготовке и проведении общегородских мероприятий;
  • развитие традиций социального партнерства и меценатства в Нижнем Тагиле.

Также совет имеет право:

  • запрашивать и получать у органов местного самоуправления, должностных лиц предприятий и организаций материалы и информацию, необходимые для выполнения задач;
  • приглашать на заседания и заслушивать представителей органов местного самоуправления, должностных лиц предприятий и организаций города по вопросам, относящимся к компетенции совета;
  • проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию совета, с участием представителей органов свердловской власти, органов местного самоуправления, научно-исследовательских, общественных организаций, руководителей предприятий и организаций города;
  • формировать из членов совета, представителей предприятий и специалистов мэрии города рабочие группы для изучения вопросов, подготовки материалов, разработки предложений по стабилизации работы и развития промышленных предприятий;
  • участвовать в конференциях, совещаниях по вопросам реализации государственной политики в области развития.

Заседания будут проводиться по мере необходимости, около двух раз в год. В состав совета вошли мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин, начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Людмила Абдулкадырова, а также директора тагильских предприятий.

Напомним, глава Екатеринбурга Алексей Орлов упразднил экологический совет, созданный полтора года назад по инициативе Александра Высокинского.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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