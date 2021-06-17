Совет директоров при главе города появится в Нижнем Тагиле

Заседания будут проводиться по мере необходимости, около двух раз в год. В состав совета вошли мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин, начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Людмила Абдулкадырова, а также директора тагильских предприятий.